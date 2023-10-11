В этом году команды разыграют смешную для TI сумму.

Все смеются над The International по Dota 2 — даже призовые League of Legends будут выше

Уже завтра, 12 октября, пройдут первые игры одного из главных киберспортивных турниров — The International 2023 по Dota 2. Два десятка лучших команд мира уже готовы начать борьбу за титул, престижный трофей и сумасшедший призовой фонд….

Стоп, не так…

Мы давно привыкли, что счёт на The International идёт на десятки миллионов долларов — недостижимые суммы для других кибердисциплин и призовые на уровне главных спортивных событий. Только в 2021 году участники «Инта» разыграли более $ 40 млн, а победитель в лице русскоязычной Team Spirit забрал почти 1,3 млрд рублей на пятерых!

Увы, в 2023 году ситуация абсолютно другая. Если в прошлом году призовой фонд упал до $ 18 млн (и это всё равно очень много), то в 2023 году снизился ещё в шесть раз. Что же происходит с The International и как на это смотрят участники турнира?

Сейчас приз в 3,5 раза меньше, чем был на The International 2014 Фото: Valve/Flickr

Почему призовой фонд The International 2023 такой маленький

Чтобы понять причины происходящего, нужно понять, откуда берётся финальная сумма, которую разыгрывают команды на главном турнире по Dota 2. Valve даёт только начальную ставку в размере $ 1,6 млн, а затем она растёт за счёт вложений простых игроков.

Перед The International в «Доте» выходит большой патч: он добавляет платные режимы, уникальные косметические награды и другие бонусы. Некоторые тратят на это десятки и сотни долларов — и 25% с каждой такой покупки пополняют призовой фонд чемпионата мира.

В 2021 году Valve выпустила этот боевой пропуск в мае, а сам турнир прошёл в октябре. Из-за пандемийного переноса покупки были доступны почти полгода, и зрители успели собрать более $ 40 млн. В прошлый раз у фанатов «Доты» было всего два месяца — вот и получилась сумма намного меньше.

Прошлый чемпионат и без призового было за что критиковать Фото: Flickr/Valve

Несколько месяцев назад Valve сообщила, что решила отказаться от этой концепции, чтобы искусственно занизить слишком большой призовой The International на фоне остальных турниров. Но, видимо, перестаралась: теперь в обновлении можно получить только карточки игроков, обои, фразочки от команд… и всё!

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Обычные игроки оказались не готовы платить за простую атрибутику для фанатов киберспорта. Результат налицо — за два дня до старта турнира не набралось даже $ 3 млн!

Конечно, призовой фонд ещё можно будет увеличить до окончания финального матча утром 30 октября. Но сейчас туда капает по $ 20–30 тыс. в день — нетрудно посчитать, что такими темпами ситуацию не изменить.

График роста The International по Dota 2 в разные годы (только за первый месяц) Фото: Prizetrac.kr

Неприятная статистика Dota 2

Нужно сказать, что даже $ 3 млн — огромная сумма для киберспортивного турнира. Больше почти нигде не получить, и победители TI12 в любом случае должны быть счастливы! Однако для массовой аудитории это оглушительный провал Valve.

В киберспорте так привыкли к огромному призовому «Инта», что некоторые факты смотрятся дико. Вот один: с учётом инфляции призовой фонд The International 2023 ниже, чем десять лет назад. А ведь тогда наград тоже почти не было: лишь полоска с целями в духе «если наберём больше $ 2,6 млн, проведём шоу-турнир 1 на 1».

Как сейчас выглядит призовой фонд Фото: Valve

Или вот — The International впервые будет не самым «дорогим» турниром сезона. Так ли важен «Инт» на $ 3 млн, если в июле прошёл Riyadh Masters с призовым в пять раз больше? Не его ли стоит считать главным чемпионатом сезона?

Особенно забавно это выглядит на фоне подобных слухов. Вот что писала киберспортивный менеджер Radiactivebaby — так Valve всё же хотели собрать больше $ 15 млн?

К слову, призовой Riyadh Masters должен был быть на порядок выше, но организаторы не получили подтверждение от Valve, которые не хотели, чтобы он превысил призовой The International.

Team Spirit на Riyadh Masters 2023 по Dota 2 Фото: Savvy Group

И, пожалуй, самое ощутимое для «дотеров» — скорее всего, в этом году призовой «Инта» окажется ниже, чем на Worlds по League of Legends.

В спорах о том, какой ивент считать главным в киберспорте, игроки в Dota 2 всё время кивали на огромные суммы TI. Теперь же Riot заняла места Valve и собирает свой призовой с продажи наборов внутри «Лола», так что Dota 2 потеряла и этот аргумент. А что начнётся, если в «Лиге» соберут $ 20–30 млн…

Worlds показывает лучшее шоу, более крутые анонсы и масштаб. Теперь ещё и призовой выше, чем на TI Фото: Riot Games

Что говорят игроки и зрители The International

Логично, что простые любители Dota 2 испытывают в основном эмоции из негативного сегмента. Игроки, стримеры и блогеры считают себя обманутыми, так как остались без ежегодного праздника, крутых наград и ярких ивентов — и покупать бесполезные предметы вроде наклеек команд не собираются.

Вот мнение популярного стримера Ярослава NS Кузнецова:

Ничего кардинально нового не добавили, ивента никакого тоже нет. Откровенно говоря, там вообще ничего интересного нет — только фразы всякие, экраны загрузочные… В общем, всякая мало кому нужная всячина. Никакого праздника, короче говоря.

Кто-то, как экс-киберспортсмен Богдан Iceberg Василенко, вообще не стеснялся в выражениях. И таких, как он, очень много.

Без комментариев. Я просто как увидел этот компендиум, я всё понял. Чёрт, мне даже стыдно его разыгрывать, честно. Я этого делать не буду, пока там не будет хоть чего-то, кроме долбаного загрузочного экрана. Лучше просто бабки разыграть, и пусть люди сами придумают, куда их потратить — потому что у меня рука не поднимется покупать это дерьмище.

Буквально все награды за покупку компендиума к TI12 Фото: Valve

Участники The International отреагировали сдержаннее. Только часть из них раскритиковали создателей Dota 2, да и то имея в виду слабое обновление, а не низкий призовой. Вот слова российского керри Gaimin Gladiators Антона dyrachyo Шкредова:

Если честно, я бы сыграл и за сухарики с пивом, мне вообще пофиг. Пускай дадут тарелку [Aegis of Immortal, трофей за победу], я из неё буду пиво пить. Будь что будет. Я на это могу как-то повлиять? Нет. А тогда зачем мне об этом думать? The International — это статус. Если у тебя есть статус, то чаще всего будут и деньги.

И Шкредов, и многие другие киберспортсмены отмечают, что намного важнее статус чемпионата, чем финальная сумма призовых. С этим можно согласиться — чемпион мира по «Доте» точно не останется голодным, и неважно, заработает он миллион или пять.

С другой стороны, вряд ли у игроков есть выбор. Думаю, никто бы не отказался, если бы получил в десять раз больше — но изменить ситуацию действительно не может никто, кроме Valve.

Кроме этого, это в любом случае большой удар для репутации турнира. На дистанции The International будет собирать меньше хайпа, привлекать сторонних зрителей и внимание инвесторов. Кто-то выберет Worlds или IEM по Counter-Strike — и среди этих «кто-то» будут и спонсоры, и киберспортсмены, и простые игроки.