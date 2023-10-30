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Российская Team Spirit выиграла чемпионат мира The International по Dota 2

Российская Team Spirit выиграла чемпионат мира The International по Dota 2
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30 октября в Сиэтле завершился финальный матч The International 2023. За звание чемпиона мира по Dota 2 борются два коллектива: российская Team Spirit и европейская Gaimin Gladiators с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым в составе.

По итогам трёх карт победу на самом престижном турнире по «Доте» одержал российско-украинский коллектив. Пятёрке Ярослава Miposhka Найдёнова удалось без особенных проблем переиграть своих оппонентов, завоевать Эгиду Чемпионов и заработать около $ 1,4 млн на всю команду.

Dota 2. The International 2023 . Гранд-финал
30 октября 2023, понедельник. 00:00 МСК
Team Spirit
Окончен
3 : 0
Gaimin Gladiators

Состав Team Spirit, победителей The International 2023 по Dota 2

  • Илья Yatoro Мулярчук (Украина)
  • Денис Larl Сигитов (Россия)
  • Магомед Collapse Халилов (Россия)
  • Мирослав Mira Колпаков (Украина)
  • Ярослав Miposhka Найдёнов (Россия)
  • Тренер Айрат Silent Газиев (Россия)
  • Аналитик Марк sikle Лерман (Россия).

Таким образом, Team Spirit — двукратные победители The International по Dota 2. В прошлый раз состав уже выигрывал The International 2021 — тогда в финале состав переиграл китайскую PSG.LGD со счётом 3:2. При этом для новичка команды Дениса Larl Сигитова победа стала первой победой на The International.

Наш LIVE с главными событиями финала The International 2023
Российская Team Spirit стала двукратным чемпионом The International по Dota 2!
Live
Российская Team Spirit стала двукратным чемпионом The International по Dota 2!
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