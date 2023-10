Российская Team Spirit выиграла чемпионат мира The International по Dota 2

30 октября в Сиэтле завершился финальный матч The International 2023. За звание чемпиона мира по Dota 2 борются два коллектива: российская Team Spirit и европейская Gaimin Gladiators с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым в составе.

По итогам трёх карт победу на самом престижном турнире по «Доте» одержал российско-украинский коллектив. Пятёрке Ярослава Miposhka Найдёнова удалось без особенных проблем переиграть своих оппонентов, завоевать Эгиду Чемпионов и заработать около $ 1,4 млн на всю команду.

Состав Team Spirit, победителей The International 2023 по Dota 2

Илья Yatoro Мулярчук (Украина)

Денис Larl Сигитов (Россия)

Магомед Collapse Халилов (Россия)

Мирослав Mira Колпаков (Украина)

Ярослав Miposhka Найдёнов (Россия)

Тренер Айрат Silent Газиев (Россия)

Аналитик Марк sikle Лерман (Россия).

Таким образом, Team Spirit — двукратные победители The International по Dota 2. В прошлый раз состав уже выигрывал The International 2021 — тогда в финале состав переиграл китайскую PSG.LGD со счётом 3:2. При этом для новичка команды Дениса Larl Сигитова победа стала первой победой на The International.