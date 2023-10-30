30 октября в Сиэтле завершился финальный матч The International 2023. За звание чемпиона мира по Dota 2 борются два коллектива: российская Team Spirit и европейская Gaimin Gladiators с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым в составе.
По итогам трёх карт победу на самом престижном турнире по «Доте» одержал российско-украинский коллектив. Пятёрке Ярослава Miposhka Найдёнова удалось без особенных проблем переиграть своих оппонентов, завоевать Эгиду Чемпионов и заработать около $ 1,4 млн на всю команду.
Состав Team Spirit, победителей The International 2023 по Dota 2
- Илья Yatoro Мулярчук (Украина)
- Денис Larl Сигитов (Россия)
- Магомед Collapse Халилов (Россия)
- Мирослав Mira Колпаков (Украина)
- Ярослав Miposhka Найдёнов (Россия)
- Тренер Айрат Silent Газиев (Россия)
- Аналитик Марк sikle Лерман (Россия).
Таким образом, Team Spirit — двукратные победители The International по Dota 2. В прошлый раз состав уже выигрывал The International 2021 — тогда в финале состав переиграл китайскую PSG.LGD со счётом 3:2. При этом для новичка команды Дениса Larl Сигитова победа стала первой победой на The International.