Сценарист «Барби» считал, что фильм выйдет полным провалом

Недавно сценарист фильма «Барби» Ной Баумбах пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора соавтор картины признался, что изначально не верил в успех ленты.

Я говорил: «Я не понимаю, как из этого может выйти что-то хорошее». Каждый раз, когда она [Грета Гервиг, режиссёр «Барби» и супруга Баумбаха] поднимала эту тему, я ей твердил: «Ты должна вытащить нас из этого».

«Барби» стал самым кассовым фильмом 2023 года — мировые сборы ленты превысили $ 1,43 млрд. На втором месте с $ 1,36 млрд расположился мультфильм «Братья Супер Марио в кино», а тройку лидеров с $ 946 млн замыкает «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Показы фильма «Барби» стартовали в России 14 сентября с дубляжом от студии Red Head Sound.