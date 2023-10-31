NVIDIA показала видеокарту RTX 4090 в честь Лу Maybe Яо, легендарного игрока в Dota 2

Производитель видеокарт NVIDIA представил версию RTX 4090 с особым дизайном, посвящённом известному киберспортсмену Лу Somnus Яо (также известен как Maybe).

Карта получила голубую раскраску и портрет игрока в Dota 2, а также его автограф. Пока неизвестно, появится ли такая RTX 4090 в массовой продаже — NVIDIA об этом не сообщала.

Видео доступно на YouTube-канале Кирилла Русакова. Права на видео принадлежат NVIDIA.

27-летний Maybe — один из самых титулованных игроков в Dota 2. Китайский мидер начал карьеру в 2013 году и за это время выиграл более $ 3,3 млн призовых. Яо стал финалистом The International 2018, а в 2015 и в 2019 годах занимал на чемпионате мира третье место.

На прошедшем недавно The International 2023 киберспортсмен вместе с Azure Ray занял четвёртое место.