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События фильма «Логан» будут каноничными для «Дэдпула 3»

События фильма «Логан» будут каноничными для «Дэдпула 3»
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Режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви рассказал, что никто не собирается отменять или забывать события фильма «Логан», в котором погиб Росомаха. По словам Леви, он с командой уважительно относятся к ленте, поэтому будут учитывать её события.

Я всегда говорил, что не могу дождаться выхода «Дэдпула 3», потому что всё, что я хочу сделать, это дать интервью вместе с Райаном, где мы поговорим о нашей любви к «Логану». «Логан» — канон. Мы любим «Логана».

В «Дэдпуле 3» появятся Райан Рейнольдс в образе Дэдпула, Хью Джекман в образе Росомахи и другие. Лента станет частью киновселенной Marvel.

У картины пока что нет новой даты выхода. Фильм должен был выйти в мае 2024 года, но из-за забастовок в США премьеру сдвинули.

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