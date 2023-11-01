В новых «Мстителях» хотят вернуть Роберта Дауни-младшего и Скарлетт Йоханссон — Variety

1 ноября журналисты издания Variety опубликовали большой материал про будущее киновселенной Marvel. Из него стало известно, что для новых «Мстителей» студия обсуждает возвращение всего оригинального состава команды, включая Роберта Дауни-младшего в роли Тони Старка и Скарлетт Йоханссон в роли Чёрной вдовы

Стоит отметить, что идея ещё официально не утверждена. Напомним, «Мстители: Династия Канга» — это пятая часть про Мстителей, в которой герои будут противостоять Кангу. В ленте также появится Шан-Чи. Спустя какое-то время Marvel Studios выпустит и шестой фильм про команду супергероев.

Однако авторы картины могут сменить акцент с Канга на другого злодея, поскольку в компании устали ждать разрешения ситуация со скандальным актёром Джонатаном Мэйджорсом (исполнитель роли Канга).