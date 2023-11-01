Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: мы не кидаем жалобы на YouTube-каналы по нашей игре

30 октября блогер «Посиделки у Дедушки Эйра» заявил, что его YouTube-канал, посвящённый играм серии S.T.A.L.K.E.R., заблокировали по запросу GSC Game World за использование кадров из трейлеров второй части.

Письмо с оповещением о нарушении авторских прав пришло блогеру якобы с электронной почты Виталия Ковальчука, 3D-художника из GSC Game World. Автор канала написал на указанную почту, но в ответ ему и всем русским пожелал всего плохого в грубой форме.

Однако пользователи обратили внимание, что ни в одной из соцсетей Ковальчука нет упоминания данной электронной почты. Тем более на сайте студии все указанные адреса заканчиваются на домен @gsc-game.com. Спустя некоторое время произошедшее прокомментировал комьюнити-менеджер GSC Game World.

Мне кажется, я должен прояснить сложившуюся ситуацию. GSC Game World никогда не связывалась с автором этого YouTube-канала и не отправляла жалобы на данные видео. Эту переписку ведёт некто, кто пытается выдать себя за сотрудника GSC. Конечно же, это не наша позиция как студии. Мы вообще не участвовали в этой переписке.

Представитель GSC Game World отверг причастность студии к блокировке YouTube-канала блогера и провокационному письму. Также комьюнити-менеджер заявил, что 3D-художники в команде заняты своей работой и не отвечают за коммуникации.