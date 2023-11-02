Омни-мэна из «Неуязвимого» добавят в Mortal Kombat 1 уже 9 ноября

Разработчики Mortal Kombat 1 из NetherRealm Studios опубликовали новый трейлер, посвящённый скорому появлению в игре Омни-мэна. Суперзлодея из серии комиксов и её экранизации «Неуязвимый» добавят в файтинг уже 9 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Обладатели сезонного абонемента Mortal Kombat 1 получат доступ к герою на пару дней раньше — 6 ноября. Также Омни-мэн будет доступен владельцам набора Kombat Pack.

Помимо него, в Kombat Pack ещё входят Ермак, Куан Чи, Такеда, Хоумлендер из «Пацанов» и Миротворец из вселенной DC. Точная дата появления остальных бойцов в тайтле пока не раскрывается.

Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.