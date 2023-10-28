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В Mortal Kombat 1 добавили платное фаталити в честь Хэллоуина — фанаты крайне недовольны

В Mortal Kombat 1 добавили платное фаталити в честь Хэллоуина — фанаты крайне недовольны
Аудио-версия:
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В честь Хэллоуина разработчики Mortal Kombat 1 из NetherRealm Studios добавили в файтинг платное фаталити. За добивание создатели игры просят 1200 кристаллов дракона (~ 940 рублей).

Геймеры оказались крайне недовольны подобным нововведением, поскольку они уже и так заплатили за файтинг $ 70 или $ 100. Фанаты призывают других игроков ни в коем случае не покупать фаталити.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN/Warner Bros…

Ранее стало известно, что Омни-мэна для владельцев сезонного абонемента добавят в Mortal Kombat 1 уже 6 ноября. Остальные смогут опробовать героя только с 13 ноября. Напомним, в состав первого набора бойцов войдут также Хоумлендер из «Пацанов», Миротворец из одноимённого сериала, Куан Чи, Ермак и Такеда.

Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

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