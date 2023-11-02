2 ноября стало известно, что съёмки «Рыцаря Семи королевств», приквела «Игры престолов», стартуют весной 2024 года. Сроки и дата премьеры сериала пока не раскрываются.

Шоу будет основано на серии книг «Повести о Дунке и Эгге», которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, а основные события развернутся за 90 лет до основного сериала.

Всего в первый сезон должно войти шесть серий, но если холдинг сочтёт шоу успешным, то оно получит продолжение. Последующие сезоны вновь будут отталкиваться от книг — «Верного меча» и «Таинственного рыцаря».

В апреле этого года писатель Джордж Мартин заявил, что HBO начала работу над проектом совсем недавно, однако у авторов уже готов сценарий первого эпизода.