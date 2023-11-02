Официально: второй сезон «Дома дракона» выйдет летом 2024 года

2 ноября программный директор HBO Кейси Блойс показал журналистам первый трейлер второго сезона сериала «Дом дракона» и подтвердил дату премьеры — лето 2024 года. Это значит, что производство шоу идёт по плану и зрители действительно увидят продолжение истории семейства Таргариенов уже следующим летом.

Напомним, во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом сезоне. HBO тем временем уже готовится к производству третьего сезона, выход которого состоится не раньше 2025 года.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.