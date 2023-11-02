Кампания Call of Duty: Modern Warfare 3 вышла в раннем доступе

Вечером 2 ноября в раннем доступе вышла сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 3 для владельцев предзаказов шутера. За несколько часов до этого в Сети появилось огромное количество видео с её прохождением, поэтому остерегайтесь спойлеров.

Напомним, основным антагонистом в сюжетной кампании шутера выступит Владимир Макаров. До этого он уже был главным злодеемв оригинальной трилогии Modern Warfare.

Полноценный релиз Modern Warfare 3 состоится 30 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получит поддержку русской озвучки и субтитров.

Ранее разработчики шутера из Activision раскрыли полные системные требования тайтла. Для запуска игры хватит компьютера с процессором Intel Core i3-6100 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 960/GTX 1650.