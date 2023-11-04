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Ключевая сцена «Дэдпула 3» вдохновлена шестым эпизодом «Звёздных войн»

Ключевая сцена «Дэдпула 3» вдохновлена шестым эпизодом «Звёздных войн»
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3 ноября режиссёр фильма «Дэдпул 3» дал интервью журналу Esquire. В ходе разговора постановщик рассказал, что ключевая сцена в будущей ленте была вдохновлена «Звёздными войнами: Эпизод 6 — Возвращение Джедая».

Речь идёт о моменте, в котором Люк прячется от Дарта Вейдера в покоях императора, а Вейдер произносит речь, заканчивающуюся словами: «Если ты не перейдёшь на тёмную сторону, то, возможно, это сделает твоя сестра».

В один из моментов я сказал своей команде: «Ребята, это сцена из «Возвращения Джедая». Я скачал этот отрывок с Вейдером и Люком на свой телефон и заново изучил, как она была снята, выстроена, её кадрирование, темп.

На прошлой неделе стало известно, что Disney перенесла премьеру «Дэдпула 3» — фильм не выйдет 3 мая 2024 года. Новая дата появления ленты в кинотеатрах пока не раскрывается.

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