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«Марвелам» предрекают слабые стартовые сборы в США — даже ниже провального «Флэша»

«Марвелам» предрекают слабые стартовые сборы в США — даже ниже провального «Флэша»
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Уже 10 ноября состоится премьера «Марвелов» — нового фильма в киновселенной Marvel. Картина расскажет о том, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо спасают вселенную от таинственной напасти. Ситуацию осложняет то, что при каждом использовании своих способностей героини меняются друг с другом местами.

Из-за забастовки актёров Голливуда в промокампании ленты не смогут принять участие главные звёзды картины: Бри Ларсон, Иман Веллани и Тейнона Паррис. По информации Deadline, это окажет существенное влияние на стартовые сборы в США, которые сейчас оцениваются даже ниже провального «Флэша» — он начал свой путь с $ 55 млн.

Это не значит, что «Марвелы» обязательно провалятся в прокате, однако слабый старт в Северной Америке может привести к очень низким финальным сборам. При этом существенный вклад в кассу может внести в том числе Китай.

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