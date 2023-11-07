Режиссёр «Марвелов» объяснила, почему фильм будет самой короткой лентой Marvel

Совсем скоро состоится премьера «Марвелов» — нового фильма Marvel. Картина расскажет, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо спасают вселенную от таинственной напасти. Ситуацию осложняет то, что при каждом использовании своих способностей героини меняются друг с другом местами.

«Марвелы» станут самым коротким фильмом киновселенной Marvel — продолжительность ленты составит всего 1 час и 45 минут. Как объяснила режиссёр картины Ниа ДаКоста, она изначально целилась в относительно небольшой хронометраж и не собиралась наполнять фильм ненужными сценами.

Я хотела, чтобы «Марвелы» длились меньше двух часов. Когда я иду в кино, я всегда думаю о его продолжительности. На мой взгляд, нет необходимости затягивать фильм, если в этом нет необходимости. 1 час 45 минут — это средний показатель для индустрии.

Премьера фильма «Марвелы» состоится уже 10 ноября в кинотеатрах по всему миру. Это будет последний фильм киновселенной Marvel в 2023 году: ранее уже выходили «Человек-муравей 3» и «Стражи Галактики 3».