В Китае стартовал турнир CS Asia Championships 2023 с призовым фондом $ 500 тыс.

Утром 8 ноября в Шанхае стартовал CS Asia Championships 2023 — второй крупный LAN-турнир в истории Counter-Strike 2. За победу будут бороться восемь команд из Европы и Китая, а призовой фонд составит $ 500 тыс.

Участниками турнира станут Astralis, MOUZ, ENCE, FaZe Clan, Ninjas in Pyjamas, Lynn Vision Gaming, TYLOO и Wings Up Gaming. Сегодня и завтра команды сыграют матчи групповой стадии, а с 11 по 12 ноября пройдут матчи плей-офф.

Жеребьёвка группового этапа CS Asia Championships 2023 Фото: Liquipedia

В матче открытия CS Asia Championships 2023 играют европейский ростер ENCE и TYLOO из Китая. Полное расписание и текущие результаты можно посмотреть в нашем матч-центре.

Прямую трансляцию на русском языке проводит FISSURE, все матчи турнира можно будет бесплатно посмотреть на Twitch-канале студии. Участие в освещении примут в том числе известный тренер zoner и про-игрок mal1k.

Фото: FISSURE

CS Asia Championships 2023 станет вторым крупным турниром по Counter-Strike 2, который пройдёт в LAN-формате на стадионе. Первый в октябре выиграла FaZe Clan.