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«Дэдпул 3» выйдет летом 2024 года

«Дэдпул 3» выйдет летом 2024 года
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Актёр Райан Рейнольдс опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) новый пост. В нём он сообщил, что премьера «Дэдпула 3» состоится летом 2024 года.

Фото: X

Также Рейнольдс показал первый взгляд на Догпула — ещё одного героя фильма. Собака одета в фирменный чёрно-красный костюм Дэдпула и носит брелок с изображением его маски.

Ещё 9 ноября журналисты рассказали, что производство «Дэдпула 3» возобновят если не в ближайшие дни, то в ближайшие недели точно. О чём конкретно расскажет картина, неизвестно. В ленте наверняка будут задействованы альтернативные реальности и прыжки во времени.

К роли Дэдпула вернётся Райан Рейнольдс. Роль Росомахи исполнит Хью Джекман, который не играл героя со времён выхода фильма «Логан».

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