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Съёмки фильма «Мортал Комбат 2» возобновятся до конца года

14 июля из-за начала забастовки Гильдии актёров США были приостановлены съёмки фильма «Мортал Комбат 2» — продолжения недавней экранизации серии файтингов Mortal Kombat. Пару дней назад ряд СМИ сообщили, что производство картины возобновится в начале 2024 года.

Данную информацию опроверг продюсер киноадаптации «Мортал Комбат» Тодд Гарнер. По его словам, команда вернётся к работе над лентой уже до конца 2023 года.

Ранее стало известно, что роль заносчивого экшен-актёра и бойца Джонни Кейджа исполнит звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Аделин Рудольф («Леденящие душу приключения Сабрины») доверили роль принцессы Китаны, а Тати Габриель («Ты») — Джейд. Кроме того, звезда «Рейда» Джо Таслим сыграет не только Саб-Зиро, но и загадочного ниндзя Нуба Сайбота.

Сроки и дата премьеры «Мортал Комбат 2» пока не раскрываются.