У Call of Duty: Modern Warfare 3 была тяжёлая разработка — Bloomberg

По информации издания Bloomberg, Call of Duty: Modern Warfare 3 сделали всего за 16 месяцев. Для сравнения: обычно на разработку новых частей серии уходило примерно в два или три раза больше времени.

Изначально студия Sledgehammer думала, что это будет дополнение для Modern Warfare 2, но в итоге было решено превратить шутер в полноценную номерную часть. Activision настояла, чтобы третья часть продолжала события Modern Warfare 2 и рассказывала про Макарова в роли злодея.

Вдобавок ко всему авторы из Sledgehammer рассказали, что им приходилось перерабатывать: оставаться на ночные смены и работать даже на выходных. Изначально планов на переработку не было.

Возможно, именно эти причины повлияли на слабую сюжетную линию и короткую продолжительность — за это новую Call of Duty ругают больше всего. Аналитик Bloomberg считает, что низкие оценки от критиков вряд ли повлияют на изменение тенденции в разработке новых Call of Duty.

Я не вижу, чтобы это оказало длительное влияние на франшизу или на какие-либо планы Microsoft в отношении франшизы. Но постоянное падение качества, начиная с этой части, может заставить Microsoft изменить свою стратегию или сократить ежегодный график выпуска, которому Call of Duty следует с 2005 года.

Отмечается, что сама Sledgehammer очень хотела сделать игру в сеттинге Advanced Warfare, но ей не дали этого сделать. Возможно, задумки команды реализуются позже.