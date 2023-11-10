«Капитан Марвел 2» стартовала в 2,5 раза хуже «Человека-муравья 3» в первый день в США

Сегодня прошли первые превью показы фильма «Марвелы» в США — за день картина заработала $ 6,6 млн. Для сравнения, провалившийся ранее в этом году «Человек-муравей: Квантомания» показал результат в $ 17,5 млн — он принёс в 2,5 раза больше «Марвелов».

Правда, полноценно судить о финансовых успехах картины можно будет через несколько недель после премьеры. Также пару дней назад появились первые оценки ленты от критиков. Рецензенты громят её за плохой сюжет, ужасные спецэффекты и маленький хронометраж. Ряд журналистов заявили, что «Марвелы» больше походит на фильм категории B.

Сюжет ленты расскажет о том, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы и доказать, что они настоящие герои.