Худший фильм Marvel: критики громят фильм «Марвелы»

8 ноября в Сети появились первые оценки фильма «Марвелы» от критиков. Рецензенты громят картину за плохой сюжет, ужасные спецэффекты и маленький хронометраж.

Ряд журналистов заявили, что «Марвелы» больше походит на фильм категории B. Однако многие отмечают, что лента наполнена юмором и в ней есть пара интересных сцен.

На агрегаторе Metacritic фильм получил 51 балл из 100 — это худший показатель среди всех фильмов Marvel. Оценка сформирована на основе 36 рецензий.

Фото: Metacritic

Топ-5 самых худших фильмов Marvel

«Марвелы» (2023 год) — 51 балл из 100 «Вечные» (2021 год) — 52 балла из 100 «Тор 2: Царство тьмы» (2013 год) — 54 балла из 100 «Железный человек 2» (2010 год) — 57 баллов из 100 «Тор» (2011 год) — 57 баллов из 100

Сюжет ленты расскажет о том, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы и доказать, что они настоящие герои.

Мировая премьера фильма «Марвелы» состоится 10 ноября.