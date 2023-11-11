Актёр Том Хиддлстон высказался о финале второго сезона «Локи»

10 ноября состоялась премьера финального эпизода второго сезона сериала «Локи». В связи с этим исполнитель главной роли Том Хиддлстон принял участие в «Вечернем шоу с Джимми Фэллоном».

По словам актёра, с окончанием второго сезона сериала завершился один из этапов его жизни, который длился 14 лет.

Финал второго сезона — это также завершение шести фильмов, 12 эпизодов и 14 лет моей жизни. Мне было 29 лет, когда меня взяли на роль, сейчас мне 42. Это был огромный путь.

«Локи» — один из самых любимых сериалов у фанатов. Он рассказывает про дальнейшую судьбу Локи, брата Тора и бывшего помощника Таноса. Его сыграл актёр Том Хиддлстон. Шоу получило массу положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей.