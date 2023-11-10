Инсайдер объяснил, как концовка «Локи» влияет на сюжет «Дэдпула 3»

10 ноября состоялась премьера финального эпизода второго сезона сериала «Локи». В связи с этим инсайдер MyTimeToShineHell объяснил, как концовка шоу влияет на сюжет «Дэдпула 3».

По словам информатора, события будущей картины будут происходить после финала «Локи». УВИ узнаёт, что Канги собираются начать новую мультивселенскую войну. В связи с этим организация начинает собирать команду для борьбы с Советом Кангов.

Управление временными изменениями хочет завербовать Росомаху. Однако Дэдпул, находящийся в заключении после изменения времени, узнаёт об этом и сбегает. Затем он сам пытается найти Росомаху, чтобы они стали «лучшими друзьями».

Напомним, премьера «Дэдпула 3» должна состояться 26 июля 2024 года.