«Марвелы» стартовали с $ 47 млн в США — это худший запуск в истории киновселенной Marvel

По итогам уикенда в США фильм «Марвелы» (в СНГ — «Капитан Марвел 2») заработал в прокате всего $ 47 млн. Новая картина пятой фазы киновселенной Marvel стартовала хуже абсолютно всех своих предшественников, уступив даже провальному «Невероятному Халку» ($ 55,4 млн) и первому «Человеку-муравью» ($ 57,2 млн).

Более того, «Марвелы» стартовали в три раза хуже оригинального «Капитана Марвел», который выходил между двумя самыми кассовыми фильмами студии: «Мстителями: Война бесконечности» и «Мстителями: Финал». Аналитики списывают большой успех первой картины именно на соседство с двумя ключевыми точками в развитии киновселенной Marvel.

По всему миру «Марвелы» заработали $ 110 млн за первые выходные — недавние «Стражи Галактики 3» только в США собрали больше ($ 118 млн). Судя по довольно прохладным отзывам критиков и зрителей, лента с Бри Ларсон станет одним из самых крупных провалов Marvel, учитывая гигантский бюджет фильма в $ 270 млн.