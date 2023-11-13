«Зачем злорадствовать над чьей-то неудачей?» Стивен Кинг — о провальном старте «Марвелов»

По итогам первого уикенда в США фильм «Марвелы» (в СНГ — «Капитан Марвел 2») заработал в прокате всего $ 47 млн. Новая картина киновселенной Marvel стартовала хуже абсолютно всех своих предшественников, уступив даже провальному «Невероятному Халку» ($ 55,4 млн) и первому «Человеку-муравью» ($ 57,2 млн). По миру лента заработала всего $ 110 млн при баснословном бюджете в $ 270 млн.

Аналитики считают, что киновселенная Marvel больше не застрахована от провалов, отмечая очень слабый старт «Марвелов». Однако у ленты появился неожиданный защитник — знаменитый писатель Стивен Кинг. Он заявил, что не смотрит фильмы Marvel, однако даже его утомила позитивная реакция людей на провальный запуск картины.

Я не хожу на фильмы Marvel, мне плевать на них, но это едва замаскированное злорадство по поводу слабых сборов «Марвелов» мне очень неприятно. Зачем злорадствовать над чьей-то неудачей?

Чуть позже автор предположил, что некоторая часть хейтеров — обычные подростки, которые недовольны полностью женским актёрским составом на главных ролях. В комментариях пользователи заявили, что всё может быть куда проще — у Marvel якобы получился «обыкновенный и ничем не выделяющийся кинопродукт».