Какие игры получили больше всего номинаций на The Game Awards 2023
Организаторы игровой выставки The Game Awards 2023 объявили всех номинантов в различных категориях. По итогам в лидеры вырвались два проекта: Alan Wake 2 и Baldur's Gate 3 — обе игры получили по восемь номинаций. На третьем месте идёт «Человек-паук 2» с семью номинациями.
Игры с наибольшим числом номинаций на The Game Awards 2023
Alan Wake 2 — восемь номинаций
- Игра года
- Лучший арт-дизайн
- Лучший саундтрек и музыка
- Лучший приключенческий экшен
- Лучшая работа геймдиректора
- Лучший нарратив
- Лучший дизайн звука
- Лучшая актёрская игра — Мелани Либёрд (Сага Андерсон).
Baldur's Gate 3 — восемь номинаций
- Игра года
- Лучший саундтрек и музыка
- Лучшая поддержка сообщества
- Лучшая RPG
- Лучшая работа геймдиректора
- Лучший нарратив
- Лучшая актёрская игра - Нил Ньюбон (Астарион)
- Лучший мультиплеер.
«Человек-паук 2» — семь номинаций
- Игра года
- Лучший приключенческий экшен
- Лучшая работа геймдиректора
- Лучший нарратив
- Лучший дизайн звука
- Премия за инновации в сфере доступности для людей с ограниченными возможностями
- Лучшая актёрская игра - Юрий Ловенталь (Питер Паркер).
Проголосовать за своего номинанта, а также за игры в других категориях можно на официальном сайте The Game Awards 2023. Сама церемония вручения наград пройдёт в ночь с 7 на 8 декабря.
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