Какие игры получили больше всего номинаций на The Game Awards 2023

Организаторы игровой выставки The Game Awards 2023 объявили всех номинантов в различных категориях. По итогам в лидеры вырвались два проекта: Alan Wake 2 и Baldur's Gate 3 — обе игры получили по восемь номинаций. На третьем месте идёт «Человек-паук 2» с семью номинациями.

Игры с наибольшим числом номинаций на The Game Awards 2023

Alan Wake 2 — восемь номинаций

Игра года

Лучший арт-дизайн

Лучший саундтрек и музыка

Лучший приключенческий экшен

Лучшая работа геймдиректора

Лучший нарратив

Лучший дизайн звука

Лучшая актёрская игра — Мелани Либёрд (Сага Андерсон).

Baldur's Gate 3 — восемь номинаций

Игра года

Лучший саундтрек и музыка

Лучшая поддержка сообщества

Лучшая RPG

Лучшая работа геймдиректора

Лучший нарратив

Лучшая актёрская игра - Нил Ньюбон (Астарион)

Лучший мультиплеер.

«Человек-паук 2» — семь номинаций

Игра года

Лучший приключенческий экшен

Лучшая работа геймдиректора

Лучший нарратив

Лучший дизайн звука

Премия за инновации в сфере доступности для людей с ограниченными возможностями

Лучшая актёрская игра - Юрий Ловенталь (Питер Паркер).

Проголосовать за своего номинанта, а также за игры в других категориях можно на официальном сайте The Game Awards 2023. Сама церемония вручения наград пройдёт в ночь с 7 на 8 декабря.