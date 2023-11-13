Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 и «Человек-паук 2» — у кого больше всего номинаций на The Game Awards 2023

Какие игры получили больше всего номинаций на The Game Awards 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы игровой выставки The Game Awards 2023 объявили всех номинантов в различных категориях. По итогам в лидеры вырвались два проекта: Alan Wake 2 и Baldur's Gate 3 — обе игры получили по восемь номинаций. На третьем месте идёт «Человек-паук 2» с семью номинациями.

Игры с наибольшим числом номинаций на The Game Awards 2023

Alan Wake 2 — восемь номинаций

  • Игра года
  • Лучший арт-дизайн
  • Лучший саундтрек и музыка
  • Лучший приключенческий экшен
  • Лучшая работа геймдиректора
  • Лучший нарратив
  • Лучший дизайн звука
  • Лучшая актёрская игра — Мелани Либёрд (Сага Андерсон).

Baldur's Gate 3 — восемь номинаций

  • Игра года
  • Лучший саундтрек и музыка
  • Лучшая поддержка сообщества
  • Лучшая RPG
  • Лучшая работа геймдиректора
  • Лучший нарратив
  • Лучшая актёрская игра - Нил Ньюбон (Астарион)
  • Лучший мультиплеер.

«Человек-паук 2» — семь номинаций

  • Игра года
  • Лучший приключенческий экшен
  • Лучшая работа геймдиректора
  • Лучший нарратив
  • Лучший дизайн звука
  • Премия за инновации в сфере доступности для людей с ограниченными возможностями
  • Лучшая актёрская игра - Юрий Ловенталь (Питер Паркер).

Проголосовать за своего номинанта, а также за игры в других категориях можно на официальном сайте The Game Awards 2023. Сама церемония вручения наград пройдёт в ночь с 7 на 8 декабря.

Материалы по теме
Главные игры 2023 года: все номинанты The Game Awards 2023
Live
Главные игры 2023 года: все номинанты The Game Awards 2023
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android