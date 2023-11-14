Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» вышла на Nintendo Switch

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» вышла на Nintendo Switch
Аудио-версия:
Комментарии

14 ноября состоялся официальный релиз Hogwarts Legacy на Nintendo Switch. Новая RPG от «Гарри Поттера» добралась до портативного устройства и доступна с русскими субтитрами. Размер проекта составляет всего 14,3 Гб. В Сети тем временем уже появились сравнения разных версий игры.

Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Так, графика в Hogwarts Legacy на Switch выглядит куда проще, чем в версиях для PlayStation 4 и Xbox One — не говоря уже о PS5 и Xbox Series. В глаза особенно бросаются текстуры персонажей, дальность прорисовки и отражения, а также пониженное разрешение.

Таким образом, Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» теперь доступна на всех актуальных платформах. 10 февраля игра вышла на ПК, PS5 и Xbox Series, 5 мая добралась до PlayStation 4 и Xbox One, а 14 ноября состоялся релиз на портативной Nintendo Switch.

Материалы по теме
В Hogwarts Legacy обязаны сыграть все фанаты «Гарри Поттера». Игра просто великолепна
Видео
В Hogwarts Legacy обязаны сыграть все фанаты «Гарри Поттера». Игра просто великолепна
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android