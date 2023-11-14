Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» вышла на Nintendo Switch

14 ноября состоялся официальный релиз Hogwarts Legacy на Nintendo Switch. Новая RPG от «Гарри Поттера» добралась до портативного устройства и доступна с русскими субтитрами. Размер проекта составляет всего 14,3 Гб. В Сети тем временем уже появились сравнения разных версий игры.

Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Так, графика в Hogwarts Legacy на Switch выглядит куда проще, чем в версиях для PlayStation 4 и Xbox One — не говоря уже о PS5 и Xbox Series. В глаза особенно бросаются текстуры персонажей, дальность прорисовки и отражения, а также пониженное разрешение.

Таким образом, Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» теперь доступна на всех актуальных платформах. 10 февраля игра вышла на ПК, PS5 и Xbox Series, 5 мая добралась до PlayStation 4 и Xbox One, а 14 ноября состоялся релиз на портативной Nintendo Switch.