В Overwatch 2 добавят обновлённого Турбосвина

14 ноября разработчики Overwatch 2 из Blizzard добавят в игру обновлённую версию героя Турбосвин. В связи с этим авторы тайтла рассказали об основных изменениях персонажа.

Фото: Blizzard

Турбосвин получил новую ловушку под названием Pig Pen, которая замедляет ближайших врагов, а также наносит им урон. Также разработчики переработали и основное оружие героя — дробовик. Он больше не имеет альтернативный тип огня, а урон за выстрел повысили со 150 до 160 единиц. Количество самих дробинок за выстрел стало тоже меньше, однако теперь каждая из них наносит больше урона.

Помимо этого, в Blizzard изменили способность «Передышка» — отныне она активируется на копку альтернативного огня. Сопротивление урону врагов во время её использования понизили с 50 до 30%. Полный откат способности занимает около 12 секунд, причём теперь она зависит от специального восполняемого ресурс.