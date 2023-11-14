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Hogwarts Legacy протестировали на Nintendo Switch — игра работает хорошо

Hogwarts Legacy протестировали на Nintendo Switch — игра работает хорошо
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14 ноября Hogwarts Legacy официально вышла на Nintendo Switch. В связи с этим автор YouTube-канала SwitchUp решил протестировать игру на портативной консоли и сравнить её с версией для ПК.

Разработчикам из Avalanche Software пришлось пойти на ряд компромиссов, чтобы тайтл стабильно работал на платформе Nintendo. К примеру, теперь в игре отсутствует бесшовный открытый мир — при переходе из локаций и посещении различных магазинов появляется загрузочный экран.

Видео доступно на YouTube-канале SwitchUp. Права на видео принадлежат SwitchUp/Warner Bros.

Также авторы сильно понизили разрешение, качество текстур и освещения. Ещё Hogwarts Legacy агрессивно использует на Nintendo Switch технологию масштабирования изображения, что приводит к появлению странных артефактов.

По протяжении большей части геймплея игра выдавала стабильные 30 FPS с редкими просадками до 25-27 FPS. Однако среди самых больших минусов блогер выделил долгие загрузки, некоторые из которых длятся вплоть до 50 секунд. В целом, автор ролика остался доволен версией Hogwarts Legacy для портативки.

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