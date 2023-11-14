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В турецком PS Store подорожали более 2000 игр

14 ноября внимательные пользователи заметили, что в турецком PS Store резко подорожали более 2 тыс. игр от разных издателей. В подавляющем большинстве случаев стоимость тайтлов выросла приблизительно в два раза.

Некоторые геймеры предположили, что это связано с грядущей распродажей «Чёрная пятница». Напомним, она начнётся 17 ноября.

Небольшой перечень подорожавших игр

Elden Ring — 1899 лир (раньше 1049 лир)

— 1899 лир (раньше 1049 лир) Elden Ring Deluxe Edition — 2349 лир (раньше 1299 лир)

— 2349 лир (раньше 1299 лир) Dead Island 2 Deluxe Edition — 1399 лир (раньше 749 лир)

— 1399 лир (раньше 749 лир) Dishonored: Death Of The Outsider — Deluxe Bundle — 1299 лир (раньше 299 лир)

— 1299 лир (раньше 299 лир) The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — 999 лир (раньше 479 лир)

— 999 лир (раньше 479 лир) Demon's Souls Digital Deluxe Edition — 1999 лир (было 1099 лир)

— 1999 лир (было 1099 лир) Uncharted: Legacy Of Thieves Collection — 899 лир (раньше 439 лир)