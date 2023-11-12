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Sony не собирается открывать PS Store в Казахстане из-за россиян

Sony не собирается открывать PS Store в Казахстане из-за россиян
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В марте 2022 года компания Sony приостановила свою деятельность в РФ. Из-за этого доступ к PS Store потеряли и многие жители Казахстана, поскольку многие регистрировали аккаунты через Россию — их страна не представлена отдельным регионом в цифровом магазине.

В связи с этим недавно власти Казахстана отправили запрос Sony с вопросом, собирается ли она открывать доступ к PS Store в стране. На это в компании ответили, что в ближайшее время таких планов нет, так как у жителей России есть возможность открывать счета в местных банках.

Говоря о Sony: они передали нам информацию. Поскольку у граждан России есть возможность открывать счета в наших отечественных банках, в нашем регионе, в Центральной Азии, у корпорации Sony нет планов по открытию доступа к аккаунтам PS Store.

Жители Казахстана не могут покупать игры напрямую через PS Store с тех пор, как Sony ушла с российского рынка.

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