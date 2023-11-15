Съёмки фильма «Мортал Комбат 2» возобновились

Ещё в июле из-за забастовки актёров в США были приостановлены съёмки фильма «Мортал Комбат 2». СМИ писали, что процесс возобновится до конца года. Они не соврали.

По информации издания The Hollywood Handle, производство действительно возобновилось. Сколько оно займёт, неизвестно.

«Мортал Комбат 2» продолжит события оригинальной части, вышедшей в 2021 году. Вернутся все основные персонажи, также появятся и новые. Ранее стало известно, что роль заносчивого экшен-актёра и бойца Джонни Кейджа исполнит звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Аделин Рудольф доверили роль принцессы Китаны, а Тати Габриель воплотит образ Джейд.

Пока что у ленты нет даже примерной даты выхода. Ей наверняка поделятся сразу, как только смогут.