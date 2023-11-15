Расписание выхода серий второго сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel
15 ноября Marvel Entertainment опубликовала дебютный трейлер второго сезона анимационного сериала «Что, если...?». Шоу можно посмотреть в стриминговом сервисе Disney+, однако в России он недоступен.
В новых эпизодах появятся Чёрная Пантера, Человек-муравей, Доктор Стрэндж, Халк, Зимний солдат, Танос, Алая Ведьма, Железный человек, Соколиный глаз, Капитан Америка, Хела и другие герои из вселенной Marvel.
Режиссёром мультсериала выступил Брайан Эндрюс, а исполнительным продюсером — Кевин Файги. Первый сезон выходил в период с августа по октябрь 2021 года.
В продолжение войдёт девять эпизодов — премьера первого из них состоится 22 декабря. Серии будут выходить ежедневно вплоть до 30 декабря.
Расписание выхода второго сезона мультсериала «Что, если...?»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|22 декабря
|2-я серия
|23 декабря
|3-я серия
|24 декабря
|4-я серия
|25 декабря
|5-я серия
|26 декабря
|6-я серия
|27 декабря
|7-я серия
|28 декабря
|8-я серия
|29 декабря
|9-я серия
|30 декабря
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