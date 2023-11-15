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Второй сезон «Что, если...?» (2023) от Marvel: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода серий второго сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel
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15 ноября Marvel Entertainment опубликовала дебютный трейлер второго сезона анимационного сериала «Что, если...?». Шоу можно посмотреть в стриминговом сервисе Disney+, однако в России он недоступен.

В новых эпизодах появятся Чёрная Пантера, Человек-муравей, Доктор Стрэндж, Халк, Зимний солдат, Танос, Алая Ведьма, Железный человек, Соколиный глаз, Капитан Америка, Хела и другие герои из вселенной Marvel.

Режиссёром мультсериала выступил Брайан Эндрюс, а исполнительным продюсером — Кевин Файги. Первый сезон выходил в период с августа по октябрь 2021 года.

В продолжение войдёт девять эпизодов — премьера первого из них состоится 22 декабря. Серии будут выходить ежедневно вплоть до 30 декабря.

Расписание выхода второго сезона мультсериала «Что, если...?»

ЭпизодДата выхода
1-я серия22 декабря
2-я серия23 декабря
3-я серия24 декабря
4-я серия25 декабря
5-я серия26 декабря
6-я серия27 декабря
7-я серия28 декабря
8-я серия29 декабря
9-я серия30 декабря
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