Вышел трейлер второго сезона «Что, если...?» — премьера уже 22 декабря

Marvel Entertainment опубликовала дебютный трейлер второго сезона анимационного сериала «Что, если...?». Из ролика стало известно, что премьера продолжения состоится 22 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

В ролике показали Чёрную Пантеру, Человека-муравья, Доктора Стрэнджа, Халка, Зимнего солдата, Таноса, Алую Ведьму, Железного человека и других героев из вселенной Marvel. Авторы сериала снова пофантазируют на тему того, что будет, если они изменят некоторые важные моменты в жизни персонажей.

Всего во второй сезон «Что, если...?» войдёт девять эпизодов. Они будут выходить ежедневно вплоть до 30 декабря. Шоу можно посмотреть в стриминговом сервисе Disney+, однако в России он недоступен.

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