Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» озвучили в России — Red Head Sound

17 ноября состоится премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». События ленты развернутся за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет будет посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема.

Лента официально не выйдет в России, однако русскоязычный дубляж создавали в Москве на студии «Мосфильм». Об этом сообщает команда Red Head Sound, которая занимается переводом и озвучанием зарубежных проектов на русский язык.

В кинотеатрах СНГ состоялась премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»! Удивительно то, что дубляж был сделан в России на студии «Мосфильм», как раньше, а не в Грузии или Казахстане.

В Red Head Sound отметили, что это удивительный случай, когда картину перевели и озвучили в России, однако официально новые «Голодные игры» не выйдут в нашей стране. Студия Lionsgate пока не комментировала эту информацию.