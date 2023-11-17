Авторы Atomic Heart ответят на вопросы фанатов 30 ноября

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Разработчики Atomic Heart из студии Mundfish объявили, что 30 ноября в 17:00 по Москве ответят на вопросы фанатов. Сессия пройдёт в текстовом формате в официальном «Дискорде» игры.

Вероятно, в ходе неё авторы поделятся новыми подробностями второго дополнения. Напомним, его действия развернутся в сюрреалистичном месте под названием Лимбо.

Фото: Mundfish

Будущее дополнение предложит геймерам продолжить историю после длинной концовки, освоить нетипичный игровой процесс с новыми механиками и сразиться с врагами, используя уникальное оружие. Ничего более пока не известно — даже сроки релиза.

Atomic Heart доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Впервые новое дополнение команда MundFish показала в рамках проведения мероприятия Tokyo Game Show 2023 — тогда разработчики продемонстрировали первый тизер.