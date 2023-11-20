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Звезда «Бэтмена» и «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые станет отцом

Звезда «Бэтмена» и «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые станет отцом
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Похоже, звезда «Бэтмена» и «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые станет отцом. Его избранницей стала английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус.

Пара вместе посетила Corona Capital в Мехико. Во время выступления Уотерхаус сделала акцент на своём животе и отметила, что ей вряд ли получится отвлечь внимание даже самым ярким нарядом.

Я подумала, что надену что-нибудь блестящее, чтобы отвлечь вас от другого. Но не уверена, что это сработает.

Сьюки Уотерхаус во время выступления

Фото: @mtvla / tiktok

Хотя официального подтверждения беременности Уотерхаус не сделала, она дала явный намёк на это. Зрители в зале, по данным издания Metro, поняли намёк и приняли его с радостными возгласами.

Сам Паттинсон тоже не говорил, что станет отцом.

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