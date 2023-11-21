Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» начали показывать в России

17 ноября состоялась мировая премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». События картины разворачиваются за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет ленты посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема.

Лента официально не добралась до России, однако фильм уже начали показывать в нашей стране с помощью предсеансового обслуживания и других методов. Так, новые «Голодные игры» транслируют в «Мягком кинотеатре» в Москве и других регионах с 19 ноября. В «Мираже» премьера запланирована на 23-е число, а Mori Cinema планирует начать показы 30-го числа.

Фото: Mirage

Таким образом, голливудская картина добралась до России всего через несколько дней после премьеры во всём мире. Судя по всему, импорт зарубежных картин из стран СНГ действительно наладился после летнего перерыва.