Вышел новый тизер второго дополнения для Atomic Heart — аддон выйдет зимой

Студия Mundfish опубликовала первый тизер второго дополнения для Atomic Heart. В небольшом ролике авторы показали геймплейные отрывки из путешествия главного героя по миру Лимбо.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

Авторы заявили, что дополнение поступит в продажу уже этой зимой, точную дату выхода и все остальные подробности игроки узнают в ближайшие недели. Судя по всему, это будет сюрреалистичное дополнение, в котором «всё связано одной экосистемой».

Atomic Heart доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Впервые новое дополнение команда Mundfish показала в рамках проведения мероприятия Tokyo Game Show 2023 — тогда разработчики продемонстрировали первый тизер.