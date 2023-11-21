Diablo 4 стала бесплатной на целую неделю: можно играть и в России

Blizzard во время осенней распродажи Steam сделала Diablo 4 полностью бесплатной на целую неделю — она свободно доступна до 21:00 мск 28 ноября. Причём играть можно даже с российских аккаунтов Steam (тех, что до сих пор не сменили регион).

Если вы сменили регион, то просто перейдите на страницу Diablo 4 и нажмите «Играть» на вкладке «Сыграть в Diablo 4: Играйте бесплатно ещё 6 дней!»

Если у вас российский аккаунт, то в любом браузере введите команду «steam://install/2344520», после чего в Steam начнётся загрузка.

За целую неделю игроки без проблем смогут пройти всю игру — на прохождение основного сюжета уйдёт порядка 25 часов, а при желании выполнять дополнительные активности продолжительность увеличится ещё где-то на 20 часов.