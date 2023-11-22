Google: скорость загрузки роликов на YouTube замедляют блокировщики рекламы

Во второй половине ноября пользователи YouTube пожаловались на то, что сервис начал грузить видео с задержкой. Перед этим появляется некая тёмная страница, которая пропадает лишь спустя несколько секунд, после чего ролик начинает воспроизводиться. Проблема затронула большинство браузеров, кроме Google Chrome и Microsoft Edge.

Администрация YouTube прокомментировала инцидент и заявила, что во всём виноваты блокировщики рекламы. По словам создателей сервиса, именно из-за подобных расширений видео могут грузиться дольше обычного вне зависимости от используемого браузера.

Чтобы поддержать многообразную экосистему авторов контента по всему миру и обеспечить миллиардам людей доступ к любимому контенту на YouTube, мы начали призывать пользователей с блокировщиками разрешить показ рекламы или опробовать подписку Premium. Пользователи, которые пользуются блокировщиками рекламы, могут столкнуться с неоптимальными условиями просмотра, независимо от используемого браузера.

Тем временем YouTube продолжает вести активную борьбу с программами, которые блокируют рекламу в сервисе. Теперь при распознавании таких расширений сервис просит отключить их или подписаться на Premium, в котором нет рекламы.