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Google замедляет загрузку роликов на YouTube в браузерах — найдены способы обхода

Google замедляет загрузку роликов на YouTube в браузерах — найдены способы обхода
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Во второй половине ноября пользователи Сети пожаловались на проблемы с воспроизведением видео на YouTube. Некоторые юзеры заметили, что ролики начинают грузиться лишь через несколько секунд после клика, а перед этим появляется тёмная страница загрузки. С подобной ситуацией в основном столкнулись пользователи браузеров Firefox, Opera и Vivaldi.

Одними из первых на проблему обратили внимание в издании gHacks, посоветовав некоторые решения. Так, самым простым устранением ошибки станет переход в режим «Инкогнито» — способ помогает избавиться от надоедливого тёмного экрана. Кроме того, видео можно посмотреть на мобильном устройстве и телевизоре, которые ошибка пока не затронула.

Наконец, пользователи могут сменить параметр User-Agent Switcher, который определяет, с какого устройства зашёл пользователь. При переключении пункта на Google Chrome или Edge проблема также уходит.

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