Последний сезон сериала «Трудные подростки» стартует 14 декабря

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Сервис Wink объявил дату выхода пятого сезона сериала «Трудные подростки». Премьера нового сезона шоу состоится 14 декабря.

Дату озвучили в свежем трейлере. В нём показали много кадров пятого сезона с главными и второстепенными героями. Главные роли вновь исполнили Никита Волков, Глеб Калюжный и Ингрид Олеринская.

Видео доступно на YouTube-канале Wink Russia. Права на видео принадлежат Wink.

Трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалёва, который ушёл тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалёв и его воспитанники — злейшие враги. Смогут ли они простить друг друга? Удастся ли подросткам воспользоваться шансом покинуть центр без своего наставника? Об этом расскажут новые серии.

Ещё в шоу сыграли Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Александр Лыков и другие.