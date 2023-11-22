«Он очень похож на Бонапарта»: Ридли Скотт — о Хоакине Фениксе в фильме «Наполеон»

Ридли Скотт дал очередное интервью, посвящённое «Наполеону». 85-летний постановщик рассказал, почему взял на главную роль именно Хоакина Феникса, с которым он уже работал над «Гладиатором» в конце 90-х.

По словам Скотта, на роль Наполеона Бонапарта подходили сразу два актёра, однако звезда «Джокера» оказался более похожим на знаменитого полководца. При этом имя второго кандидата постановщик называть отказался.

Есть только два актёра, которые хорошо бы подошли на эту роль, и я не собираюсь говорить, кто второй, потому что он разозлится. Но Хоакин Феникс очень похож на Бонапарта. У него похожие нос и глаза. Прежде чем взять его на роль, я сфотографировал его, наклеил на него шляпу и сказал: «Это он».

«Наполеон» расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби). Поставил картину Ридли Скотт, режиссёр «Гладиатора» и многих других культовых фильмов.

Премьера картины состоялась 22 ноября в кинотеатрах по всему миру. Через некоторое время лента также выйдет и в онлайн-кинотеатре Apple TV+.