Состоялась премьера фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом

22 ноября состоялась премьера фильма «Наполеон». Посмотреть новую работу Хоакина Феникса («Джокер») и Ридли Скотта («Гладиатор») можно в большинстве кинотеатров по всему миру. Через некоторое время лента также будет доступна и в сервисе Apple TV+.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment и Apple.

«Наполеон» рассказывает о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби). Поставил картину Ридли Скотт, режиссёр «Гладиатора» и многих других культовых фильмов.

Критики уже посмотрели ленту и назвали его одной из лучших работ 85-летнего постановщика. Впрочем, некоторым журналистам не понравился упор на эпичность происходящего вместо проработки характеров исторических персонажей.