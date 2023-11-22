Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Состоялась премьера фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом

Состоялась премьера фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом
Аудио-версия:
Комментарии

22 ноября состоялась премьера фильма «Наполеон». Посмотреть новую работу Хоакина Феникса («Джокер») и Ридли Скотта («Гладиатор») можно в большинстве кинотеатров по всему миру. Через некоторое время лента также будет доступна и в сервисе Apple TV+.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment и Apple.

«Наполеон» рассказывает о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби). Поставил картину Ридли Скотт, режиссёр «Гладиатора» и многих других культовых фильмов.

Критики уже посмотрели ленту и назвали его одной из лучших работ 85-летнего постановщика. Впрочем, некоторым журналистам не понравился упор на эпичность происходящего вместо проработки характеров исторических персонажей.

Материалы по теме
«Вы там были? Ну вот и заткнитесь»: Ридли Скотт ответил историкам на критику «Наполеона»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android