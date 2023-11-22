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Утекли характеристики и дизайн бюджетного флагмана Redmi K70E

Утекли характеристики и дизайн бюджетного флагмана Redmi K70E
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22 ноября в Сеть утекли характеристики и дизайн бюджетного флагмана Redmi K70E от Xiaomi. Смартфон станет первым в мире устройством, который будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8300-Ultra.

Redmi K70E оснастят 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712х1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит. Гаджет получил аккумулятор ёмкостью 5500 мА/ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

В Redmi K70e будет предусмотрена основная камера на 64 МП, а спереди производитель расположит селфи-камеру с разрешением 16 Мп. Масса девайса составит 198 граммов.

Ожидается, что Xiaomi проведёт полноценную презентацию линейки Redmi K70E в конце этого месяца. Дата выхода и цена смартфона пока не раскрываются.

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