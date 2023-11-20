Эксперты рассказали, как уберечь смартфон на холоде

Как известно, холодная погода может негативно сказаться на работе смартфона или планшета. Специалисты Роскачества рассказали изданию «Газета. Ru», как можно уберечь смартфон в такие времена.

По словам экспертов, из-за влияния холода экран и другие детали смартфона становятся более хрупкими. Чтобы не повредить гаджет, можно купить специальный термочехол. Ещё один важный совет — согревать устройство.

Старайтесь в прямом смысле согревать ваше устройство. Если вы находитесь на улице, лучше держать телефон в кармане. Если вам нужно совершить звонок, по возможности используйте Bluetooth-наушники.

При входе из холода в тёплое помещение необходимо дать устройству постепенно нагреться до комнатной температуры. Не рекомендуется класть его на батарею или другие источники тепла, так как это может вызвать образование конденсата внутри гаджета, что в будущем приведёт к его поломке.