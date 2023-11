В Call of Duty добавят Рика и Мишонн из «Ходячих мертвецов» — датамайнер

Датамайнер HeyImAlaix нашёл в файлах шутера Call of Duty: Modern Warfare 3 упоминание Рика Граймса и Мишонн из сериала «Ходячие мертвецы». Вероятно, в ближайшее время персонажи появятся в игре в качестве платных оперативников.

Фото: AMC

Предполагается, что будущую коллаборацию с компанией AMC приурочат к выходу спин-оффа «Ходячих мертвецов» под названием The Ones Who Live. Премьера сериала состоится 25 февраля, поэтому герои наверняка появятся в Modern Warfare 3 ближе к этой дате.

Другие подробности будущего кроссовера пока не раскрываются. Возможно, позже датамайнеры смогут найти в файлах дополнительную информацию.

Напомним, Call of Duty: Modern Warfare 3 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.