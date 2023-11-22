Оригинальный Doom запустили на «серёжке»

Запустить оригинальный Doom на максимально необычном устройстве — одно из самых популярных развлечений геймеров-энтузиастов. К примеру, в шутер играли на калькуляторе, тесте для беременности, сенсорной панели ноутбука, смарт-лампочке и на других вещах.

Фото: Jeteed

Теперь умельцы добрались и до микроконсоли Thumby, которую можно повесить на ухо и использовать вместо обычной серёжки. Для игры в Doom на устройстве расположены небольшая крестовина и несколько кнопок.

Внутри Thumby находится компьютер Raspberry Pi Pico. Ранее на микроконсоли уже запускали Tetris и одну из старых игр серии Pokémon. Также на устройстве по умолчанию предзагружено пять игр, а при желании можно скачать и другие.

Thumby доступна для покупки в четырёх цветовых вариациях: серой, чёрной, розовой и зелёной. Его цена составляет $ 29,9 (~ 2,6 тыс. рублей).