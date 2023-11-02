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Resident Evil Village запустили на iPhone 13 Pro Max — игра работает отлично

Resident Evil Village запустили на iPhone 13 Pro Max — игра работает отлично
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30 октября состоялся релиз Resident Evil Village на iPhone 15 Pro. Однако пару дней спустя журналисты Rozetked решили попробовать запустить игру на более старых моделях смартфона — способом установки поделился один из пользователей сайта.

Видео доступно на YouTube-канале «Максим Варламов». Права на видео принадлежат «Максим Варламов».

Представители издания протестировали работоспособность Resident Evil Village на iPhone 13 Pro Max. Тайтл запустился без каких-либо проблем и отлично показывал себя во вступительных сценах — никаких просадок замечено не было.

Единственное, журналисты отметили, что смартфон сильно нагревался, а аккумулятор стал быстро разряжаться. Не рекомендуется проверять данный способ на моделях, в которых меньше 4 ГБ оперативной памяти, поскольку это минимальное требования для игры.

Представители издания пришли к выводу, что специальной оптимизации для чипа A17 Pro попросту нет — код и набор команд тот же самый, а мощностей даже A15 достаточно для более-менее комфортной игры.

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